«Газпром-Медиа» стала единственным владельцем Comedy Club

«Газпром-медиа» отныне является единственным владельцем Comedy Club Production компании, являющейся по сути основным поставщиком контента для телеканала ТНТ. В результате сделки по покупке кипрской ТСТ Production Ltd, произошла процедура консолидации 100% продюсерской студии. От комментариев «Газпром-Медиа» отказывается.

Холдингу ранее принадлежало около 75% Comedy Club Production, все остальное являлось собственность упомянутой кипрской компании. Начиная с ноября 2017, через долгую цепочку компаний, компанией владел гражданин Индии Ракеш Кумар Гай. Остальное было переписано на офшор на Сейшельских островах, бенефициары которых остаются неизвестными.

Основным владельцем Comedy Club Production «Газпром-Медиа» стала в декабре 2011 года. На тот момент основателю развлекательной компании Артуру Джанибекяну принадлежало до 39% ценных бумаг, а остальное было распределено между резидентами и продюсерами Comedy Club, а также офшорами на Британских Виргинских островах и Багамах.

Николай Офицеров