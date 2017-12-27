NASA зафиксировало

Мнения

NASA зафиксировало "боевой НЛО": Пришельцы готовятся к атаке

Ученые тщательно скрывают правду. 

Минобороны США изучает сплавы пришельцев: Пентагон создает оружие нового поколения

От Редактора

Минобороны США изучает сплавы пришельцев: Пентагон создает оружие нового поколения

Что скрывает американское правительство?

Сюжеты :

Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе «Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями Полные люди намного счастливее и довольны собой Учёные выяснили, как в организме человека оказался ВИЧ
| | Сексапильная Яна Кошкина рассказала подробности интимных сцен

Сексапильная Яна Кошкина рассказала подробности интимных сцен

Сегодня, 10:37
Яна Кошкина сейчас востребована не только как актриса, но и как телеведущая. Сексапильная брюнетка призналась, что ей нередко приходится сниматься в пикантных сценах, но происходит подобное только на ее условиях.

Сексапильная Яна Кошкина рассказала подробности интимных сцен

 

Кошкина буквально ворвалась в мир российского кино в 2009 году, и с тех пор ее популярность не только не идет на спад, но и увеличивается. Стоит отметить, что известной девушка стала не в момент дебюта, а несколько позже, но это уже мелочи. Поводом для обсуждения съемок Яны в эротических сценах стало фото, которое девушка опубликовала на своей страничке в соцсети. На нем Кошкина в розовом сдельном купальнике и полицейской фуражке возлегает на просторном ложе, а над ней в меховых наручниках стоит партнер по сцене Павел Деревянко. Из одежды на мужчине только трусы да слабо притянутый галстук.

Яна призналась, что считает откровенные съемки частью актерской работы и не видит в них ничего предосудительного. При этом ведущая соблюдает следующие правила: в партнеров не влюбляется и «без верха» не снимается (это участь ее дублеров). Относительно первого правила, Яна призналась, что может и нарушит его когда-нибудь, но пока момент не настал.

Девушка поблагодарила Павла за съемки и удовольствие, которое она получила от процесса. Дату выхода комедии на экран, как и ее название, актриса не сообщает, несмотря на отчаянные мольбы фанатов.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Яна Кошкина нечаянно обнажила грудь на красной дорожке
Яна Кошкина нечаянно обнажила грудь на красной дорожке

Телевизионная ведущая Яна Кошкина нечаянно обнажила грудь на красной дорожке «Золотого граммофона» в Кремлевском дворце. Она пришла туда в откровенном стильном

Дима Билан был сражен наповал бюстом ведущей «Королей фанеры»
Дима Билан был сражен наповал бюстом ведущей «Королей фанеры»

Дима Билан был сражен наповал бюстом ведущей «Королей фанеры». Яна кошкина пришла на проект «Голос-6», но поразила наставников не своими вокальными данными, а

Джоли запретила Питту сниматься в постельных сценах
Джоли запретила Питту сниматься в постельных сценах

Недавно прошел слух, что жена известной американской теле-звезды Брэда Питта, Анджелина Джоли запретила мужу сниматься в фильмах, где есть любовные сцены.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости