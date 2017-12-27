Сексапильная Яна Кошкина рассказала подробности интимных сцен

Яна Кошкина сейчас востребована не только как актриса, но и как телеведущая. Сексапильная брюнетка призналась, что ей нередко приходится сниматься в пикантных сценах, но происходит подобное только на ее условиях.

Дарья Светозарова

Кошкина буквально ворвалась в мир российского кино в 2009 году, и с тех пор ее популярность не только не идет на спад, но и увеличивается. Стоит отметить, что известной девушка стала не в момент дебюта, а несколько позже, но это уже мелочи. Поводом для обсуждения съемок Яны в эротических сценах стало фото, которое девушка опубликовала на своей страничке в соцсети. На нем Кошкина в розовом сдельном купальнике и полицейской фуражке возлегает на просторном ложе, а над ней в меховых наручниках стоит партнер по сцене Павел Деревянко. Из одежды на мужчине только трусы да слабо притянутый галстук.Яна призналась, что считает откровенные съемки частью актерской работы и не видит в них ничего предосудительного. При этом ведущая соблюдает следующие правила: в партнеров не влюбляется и «без верха» не снимается (это участь ее дублеров). Относительно первого правила, Яна призналась, что может и нарушит его когда-нибудь, но пока момент не настал.Девушка поблагодарила Павла за съемки и удовольствие, которое она получила от процесса. Дату выхода комедии на экран, как и ее название, актриса не сообщает, несмотря на отчаянные мольбы фанатов.