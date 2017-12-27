Поклонников очаровал нежный снимок Ларисы Гузеевой с дочерью

Поклонников очаровал нежный снимок телевизионной ведущей программы «Давай поженимся» Ларисы Гузеевой с 17-летней дочерью Ольгой. На фото мать целует свою дочь, а девушка наклонила голову, будто раздумывая над чем-то.

За 19 часов данная публикация набрала более 42 тысяч отметок «Нравится». Пользователи активно комментируют снимок. Подписчики оказались просто очарованы нежными отношениями матери с дочерью. Лариса Гузеева редко выкладывает в Сеть фото с детьми, но из любого правила есть исключения. На этот раз ведущая отошла от собственных принципов и показала фанатам свою дочь. Самая известная сваха России обещает сделать подарок людям. Гузеева пользуется услугами специалиста по текстильному оформлению. Женщина работает над многими вещами, начиная от ковриков и заканчивая шторами. Ведущая решила подарить одному поклоннику комплект постельного белья.

Домбровский Сергей

Для этого все желающие должны отправить ей сообщение с пожеланиями относительно цвета и размера. В итоге Гузеева выберет того, кого «сердце подскажет». Победителю она отправит постельное белье за свой счет. В конкурсе могут участвовать все жители России.