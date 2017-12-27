Максима Галкина из-за детского шоу зрители обвиняют в коррупции

Знаменитого юмориста и шоумена Максима Галкина обвиняют в том, что на его детское шоу «Лучше всех!» просочилась коррупция. Подписчики утверждают, что в эфир все чаще стали попадать дети без особых талантов. Помимо этого, на программе подарки раздают без особых на то причин.

«Максим, почему получается так, что не всем детям дарят вместе с медалью рюкзак сладостей и игрушки. Сделайте что-то и разберитесь с коррупцией на передаче. Почему одни дети получают подарки, а другие нет? Это какая-то вопиющая несправедливость и совершенно непонятно, куда смотрят ваши психологи», - заявили рассерженные подписчики Галкина.

Некоторые предположили, что детей приглашают на программу по предварительной договоренности с их родителями, щедро заплатившими за участие своих чад.

«Ни у кого не возникает вопроса, а как вообще дети попадают на передачу, не имея каких-то особенных достижений? Танцует пара, которая не выиграла ни одного соревнования, а потом приходит девочка, которая вообще ничего интересного не делает. Почему-то ее называют «лучше всех». Первые выпуски показывали действительно сильных детей, а сейчас набирают уже кого попало и это очень плохо», - пишут недовольные зрители.

Николай Офицеров