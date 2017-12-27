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| | Армен Джигарханян отказался от денег в пользу своей бывшей жены

Армен Джигарханян отказался от денег в пользу своей бывшей жены

Сегодня, 10:13
Известный отечественный режиссёр и актёр Армен Джигарханян вопреки официальному судебному постановлению решил оставить все финансовые средства, вырученные от продажи недвижимости в США, своей бывшей жене Татьяне Власовой.

Армен Джигарханян отказался от денег в пользу своей бывшей жены

 

Приёмный сын Армена Джигарханяна Степан посетил Россию лишь для проведения личной встречи с актёром после того, как тот отказался от своей доли финансовых средств, которые образовались после продажи недвижимости в Соединенных Штатах Америки. Степан рассказал о том, что Джигарханян заверил своё решение относительно отказа от денег, вырученных от продажи дома, что даёт ему полное право начать обратный процесс. В качестве подтверждения волеизъявления Армена Джигарханяна Степан рассказал о том, что имеет на руках исполнительный лист.

Стоит напомнить, что ранее суд признал, что Армену принадлежат 74 тысячи долларов, вырученные от продажи недвижимости, расположенной в США, вопреки своим заявлениям о том, что его бывшая жена может распоряжаться указанной недвижимостью по её усмотрению.
Александр Вест
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