Сын Жанны Фриске не узнает собственную бабушку

Юристы семьи Жанны Фриске смогли добиться очередной встречи своих клиентов родителей певицы с внуком Платоном. Мальчик, однако, абсолютно не узнал бабушку при встрече, ведь ввиду своего возраста просто забыл ее.

Сейчас мальчику 4 года, и он живет со своим отцом Дмитрием Шепелевым. Так как судебные органы обязали ведущего предоставить мальчику возможность видеться с родными, он не имеет права препятствовать этому. В результате бабушка и дедушка Платона могут видеть внука раз в месяц. Тем не менее, встречи с Платоном постоянно переносятся по причинам, которые Шепелев не называет.

В результате до этого, дедушка Платона Владимир Фриске видел его еще в сентябре текущего года. После этого наступило очередное затишье, в ходе которого Шепелев заявил, что Платон болеет. По разным причинам он переносил встречи, но наконец стороны смогли договориться, однако свидание с внуком у мамы Жанны Фриске, Ольги Борисовны, вызвало лишь слезы горечи.

Встреча с Платоном была организована на детской площадке в одном из развлекательных центров Москвы. На встречу приехала одна мать Жанны Фриске Ольга Копылова.

«Платон зажался, словно был напуган. Когда бабушка к нему подошла, он смотрел на нее безучастно и даже не поздоровался. Когда она ласково обратилась к нему и протянула игрушку, мальчик отвернулся и отказался брать подарок. В результате общения толком не получилось», - утверждают очевидцы.

Николай Офицеров