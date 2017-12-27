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| | Лазарев сказал, что больше не придёт домой к Кудрявцевой

Лазарев сказал, что больше не придёт домой к Кудрявцевой

Сегодня, 10:02
Певец Сергей Лазарев поделился в своем Instagram превью новогоднего телешоу «Секрет на миллион». В программе, которую ведет его бывшая жена Лера Кудрявцева, он сказал, что больше не войдет в ее дом.

Лазарев сказал, что больше не придёт домой к Кудрявцевой

 

Стало известно, что Сергей Лазарев примет участие в новогоднем телешоу своей бывшей жены «Секрет на миллион». Анонс программы, которая выйдет в эту субботу, Лазарев опубликовал на своей страничке в Instagram.

На коротком видео видно, как бывшие супруги пытаются «уколоть» друг друга за больное место. Певец даже спросил Кудрявцеву о судьбе маленького щенка, ранее подаренным им. На это телеведущая ответила, что песик у ее мамы. Кудрявцева даже предложила прийти к ней в гости Сергею, но тот отказался от приглашения. Он аргументировал это тем, что в доме телеведущей будет непрошенным гостем, и там уже «пахнет другим мужчиной». Женщина не ожидала такого ответа, и единственное, что она сказала: «мы же друзья».

Пост в социальной сети быстро набирает популярности. Его уже успели пересмотреть до 500 тысяч пользователей. Некоторые из них считают, что Сергей Лазарев до сих пор что-то чувствует к бывшей жене. Ему очень тяжело осознавать, что экс-супруга живет с 30-летним хоккеистом Игорем Макаровым.
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