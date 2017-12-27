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| | Анастасия Волочкова пошла за мужем в программу «Давай поженимся»

Анастасия Волочкова пошла за мужем в программу «Давай поженимся»

Сегодня, 09:30
Известная балерина Анастасия Волочкова рассказала, как принимала участие в шоу «Давай поженимся». Поклонники были удивлены тем, что состоятельная светская львица за мужем отправилась на телепрограмму.

Анастасия Волочкова пошла за мужем в программу «Давай поженимся»

 

Анастасия Волочкова в личном микроблоге рассказала, что неожиданно для всех стала главной героиней новогоднего выпуска программы «Давай поженимся». Сообщается, что в эфире выпуск появится уже в четверг, 28 декабря. «Смотрите, будет весело. Такого экспоната, как говорят старожилы программы, у них еще не было, тем интересней. С приближающимся Новым годом!!!», - заявила балерина.

Многие поклонники стали критиковать Волочкову за участие в сомнительных передачах на телевидении. Фанаты считают, что Анастасию чаще можно увидеть на передаче о скандалах, нежели в балетной пачке и пуантах.
Светлана Славянская
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