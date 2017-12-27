Лена Хромина из "Дома-2" боится отца и не ездит домой

Лена Хромина поделилась с участниками проекта "Дом-2" о своем детстве и по какой причине она не ездит домой уже три года. Девушка рассказала, что в ее семье всегда были хорошие отношения. Она пошла в школу в пять лет и была самой младшей в классе. Ее отец старой закалки, и поэтому когда в подростковом возрасте ее сверстницы красились носили каблуки, он ей запрещал даже распустить волосы.

Любовь Шевцова

Елена призналась, что понимала - отец хотел как лучше, однако таким образом он ее во всем ограничивал. Отец считал, что так правильно, и позже она его только поблагодарит за хорошую осанку и чистую кожу.Когда Хроминой исполнилось 18 лет, у нее умерла любимая собака. Девушка набила себе тату в виде собаки, хотя ее отец был очень против. Когда родитель заметил татуировку, он не устроил скандал, а просто сказал, что ему проще отказаться от дочери, чем достучаться до нее.На данный момент Хроминой исполнился 21 год и она признается, что уже целых три года не виделась с папой. Но совсем недавно она говорила с мамой, которая сказала, что отец ее приглашает приехать домой отметить новый год по семейному, как и раньше, до конфликта.Сейчас участница "Дома-2" в растерянности и не знает как ей поступить, она очень давно не виделась с отцом, она не знает даже о чем с ним говорить и на какие темы. Участница проекта боится, что отец начнет вести себя как и раньше, и прекратит общение из-за какой нибудь глупости. И девушка не представляет как переживет это во второй раз.