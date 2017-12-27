Горячая супермодель Роми Стрейд устроила эротическую тренировку в нижнем белье

В официальном аккаунте Роми Стрейд было обнародовано видео, которое было снято специалистами из Love Magazine. Девушка позировала для фотосессии, посвящённой созданию ежегодного рождественского календаря, который издаётся журналом. По словам супермодели, ей очень нравится подход специалистов из Love Magazine, которые, по её мнению, стремятся показывать несколько больше интимных деталей женского тела, однако, делают это в весьма элегантной и изысканной манере, что в конечном итоге даёт весьма пикантный результат.
Роми отметила креативную команду издания, которая своими усилиями из множества разделённых видеофрагментов сумели создать достаточно самостоятельный видеоролик. Стоит отметить, всего за три дня видеоролик просмотрели почти миллион раз, а в комментариях девушке её фанаты оставили множество хвалебных отзывов.