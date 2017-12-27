Горячая супермодель Роми Стрейд устроила эротическую тренировку в нижнем белье

Одна из ангелов Victoria’s Secret нидерландка Роми Стрейд порадовала своих поклонников довольно пикантным видео, где она потренировалась в одном нижнем белье. Кроме трусиков и лифчика телесного цвета на супермодели больше не было одежды.

Александр Вест