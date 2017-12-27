NASA зафиксировало

Мнения

NASA зафиксировало "боевой НЛО": Пришельцы готовятся к атаке

Ученые тщательно скрывают правду. 

Минобороны США изучает сплавы пришельцев: Пентагон создает оружие нового поколения

От Редактора

Минобороны США изучает сплавы пришельцев: Пентагон создает оружие нового поколения

Что скрывает американское правительство?

Сюжеты :

Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе «Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями Полные люди намного счастливее и довольны собой Учёные выяснили, как в организме человека оказался ВИЧ
| | Горячая супермодель Роми Стрейд устроила эротическую тренировку в нижнем белье

Горячая супермодель Роми Стрейд устроила эротическую тренировку в нижнем белье

Сегодня, 09:23
Одна из ангелов Victoria’s Secret нидерландка Роми Стрейд порадовала своих поклонников довольно пикантным видео, где она потренировалась в одном нижнем белье. Кроме трусиков и лифчика телесного цвета на супермодели больше не было одежды.

Горячая супермодель Роми Стрейд устроила эротическую тренировку в нижнем белье

 

В официальном аккаунте Роми Стрейд было обнародовано видео, которое было снято специалистами из Love Magazine. Девушка позировала для фотосессии, посвящённой созданию ежегодного рождественского календаря, который издаётся журналом. По словам супермодели, ей очень нравится подход специалистов из Love Magazine, которые, по её мнению, стремятся показывать несколько больше интимных деталей женского тела, однако, делают это в весьма элегантной и изысканной манере, что в конечном итоге даёт весьма пикантный результат.

Роми отметила креативную команду издания, которая своими усилиями из множества разделённых видеофрагментов сумели создать достаточно самостоятельный видеоролик. Стоит отметить, всего за три дня видеоролик просмотрели почти миллион раз, а в комментариях девушке её фанаты оставили множество хвалебных отзывов.
Александр Вест
Новости по теме
Полуобнаженная Алессандра Амбросио стала участником #LOVEADVENT2017 от LOVE MAGAZINE
Полуобнаженная Алессандра Амбросио стала участником #LOVEADVENT2017 от LOVE MAGAZINE

Одной из сексапильных участниц организованной британским журналом Love Magazine фотосессии #LOVEADVENT2017 стала супермодель Алессандра Амброссио. Теперь

«Ангелы» Victoria’s Secret поучаствовали в клипе Джастина Бибера и Дэвида Гетта
«Ангелы» Victoria’s Secret поучаствовали в клипе Джастина Бибера и Дэвида Гетта

«Ангелы» Victoria’s Secret поучаствовали в клипе на совместную композицию артистов Джастина Бибера и Дэвида Гетта 2U. В ролике можно увидеть супермоделей

Ирина Шейк стала героиней клипа издания Love
Ирина Шейк стала героиней клипа издания Love

Возлюбленная знаменитого футболиста Кришитану Роналду, обворожительная модель Ирина Шейк снялась в новогоднем клипе журнала Love. На видео красавица позирует

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости