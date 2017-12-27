Кейт Бекинсейл устроила сексуальную йогу перед новогодней елкой

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Ученые тщательно скрывают правду.
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Что скрывает американское правительство?
У 43-летней Кейт Бекинсейл появился 21-летний бойфренд. Звезда фильма «Ван Хелсинг» и сиквела «Другой мир» два года назад рассталась со своим мужем Леном
Сегодня дочь Кейт Бекинсейл Лили отпраздновала свое 17-летие. Любящая мама решила сделать дочери не обычный подарок и поздравить с помощью социальной сети
Популярная английская актриса Кейт Бекинсейл разводится с мужем. Известно, что они решили разорвать отношения после 11 лет брака.