Кейт Бекинсейл устроила сексуальную йогу перед новогодней елкой

Кейт Бекинсейл, известная по ролям в вампирском боевике «Другой мир», показала, каким образом обычная йога может стать чертовски сексуальным занятием. Актриса решила заниматься им непосредственно перед новогодней елкой.

Стоит признать, что все дело не в антураже, а в самой Кейт. Спортсменке помогает ее тренер, но и сама Бекинсейл выглядит просто неотразимо.

Несмотря на возраст в 43 года, Бекинсейл вовсе не намерена списывать себя со счетов, а, напротив, в амурных приключениях пытается подыскивать себе исключительно молодых людей. Буквально летом у нее закрутился бурный роман с бойфрендом, который более чем в два раза младше ее. Это абсолютно не останавливает Кейт, которая уже не впервые вкушает все прелести мезальянса.

Николай Офицеров