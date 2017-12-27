NASA зафиксировало

Мнения

NASA зафиксировало "боевой НЛО": Пришельцы готовятся к атаке

Ученые тщательно скрывают правду. 

Минобороны США изучает сплавы пришельцев: Пентагон создает оружие нового поколения

От Редактора

Минобороны США изучает сплавы пришельцев: Пентагон создает оружие нового поколения

Что скрывает американское правительство?

Сюжеты :

Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе «Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями Полные люди намного счастливее и довольны собой Учёные выяснили, как в организме человека оказался ВИЧ
| | Руслан Минаков обзавёлся парой на «Доме-2»

Руслан Минаков обзавёлся парой на «Доме-2»

Сегодня, 09:13
Новичок проекта - фитнесс-тренер из Барнаула Руслан Минаков, в своём Instagram-аккаунте сообщил о том, что нашёл на телепроекте пару. Руслан рассказал, что отныне считает Карину Пронину своей девушкой.

Руслан Минаков обзавёлся парой на «Доме-2»

 

В сети микроблогов Instagram 24-летний Руслан Минаков, который совсем недавно присоединился к телепроекту, рассказал о том, лучшим днём на проекте для него является тот день, когда Карина Пронина и он объявили себя парой. Руслан заметил, что может быть, они поторопили события, однако, по его мнению, испытать отношения по-настоящему можно только лишь в быту. Также Руслан добавил, что многие люди на острове заявили о том, что им слишком рано объявлять себя парой.

Помимо прочего, Минаков спросил у своих подписчиков, что они думают по поводу их союза. В большинстве своём поклонники Руслана положительно отреагировали на данную новость, однако, были и те фанаты, которые заметили, что Минаков строил планы на совсем другую девушку и поинтересовались, что поменялось в его взглядах.
Александр Вест
Новости по теме
Стилист Руслан Громов попал под горячую руку Ольги Бузовой
Стилист Руслан Громов попал под горячую руку Ольги Бузовой

Талантливый стилист Руслан Громов попал под горячу руку известной телеведущей Ольги Бузовой и всерьез разозлил девушку.

Боксер Виталий Минаков лишен чемпионского титула
Боксер Виталий Минаков лишен чемпионского титула

Организация «Беллатор» лишила российского боксера Виталия Минакова титула чемпиона из-за отсутствия поединков. Об этом сообщили представители организации.

Боец из России победил поляка за 20 секунд
Боец из России победил поляка за 20 секунд

Россиянин Виталий Минаков, являющийся чемпионом организации Bellator в тяжелой весовой категории, без проблем справился ос своим соперником из Польши Адамом

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости