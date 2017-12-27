Руслан Минаков обзавёлся парой на «Доме-2»

Новичок проекта - фитнесс-тренер из Барнаула Руслан Минаков, в своём Instagram-аккаунте сообщил о том, что нашёл на телепроекте пару. Руслан рассказал, что отныне считает Карину Пронину своей девушкой.

Александр Вест

В сети микроблогов Instagram 24-летний Руслан Минаков, который совсем недавно присоединился к телепроекту, рассказал о том, лучшим днём на проекте для него является тот день, когда Карина Пронина и он объявили себя парой. Руслан заметил, что может быть, они поторопили события, однако, по его мнению, испытать отношения по-настоящему можно только лишь в быту. Также Руслан добавил, что многие люди на острове заявили о том, что им слишком рано объявлять себя парой.Помимо прочего, Минаков спросил у своих подписчиков, что они думают по поводу их союза. В большинстве своём поклонники Руслана положительно отреагировали на данную новость, однако, были и те фанаты, которые заметили, что Минаков строил планы на совсем другую девушку и поинтересовались, что поменялось в его взглядах.