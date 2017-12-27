Роза Сябитова помнит, как сама мыла полы

Популярная телесваха Роза Сябитова поделилась с фанатами очередным семейным фото в Instagram. Телеведущая и члены ее семьи держат в руках выпечку, которая делает снимок еще более домашним и идиллическим. Ведущая «Давай поженимся» сопроводила фото интересным комментарием, который, несмотря на свою однозначность, породил целую дискуссию в рамках одной странички в соцсети.

Дарья Светозарова

Роза написала о том, что умная мать всегда будет радоваться материальному достатку своих детей, и никогда не будет кричать на горничную, заставлять ее пресмыкаться перед «госпожой». Сябитова заявляет, что такая женщина всегда будет помнить о том, как сама мыла полы и будет выстраивать вежливые отношения с прислугой.Многие фолловеры оказались солидарны с телесвахой. Они сочли слова Розы мудрыми, а ее поведение и воспитание ею детей правильными. Дети знаменитости также не вызвали у подписчиков нареканий. Движимые добрыми побуждениями, фанаты Сябитовой поздравили ее и ее близких с приближающимися новогодними праздниками. Нашлись, однако, и такие, кто в комментарии знаменитости усмотрели проявления снобизма. В частности их смутило слово «госпожа», которое ведущая использовала в своей публикации. Они посчитали, что так Роза демонстрирует свои барские замашки. В целом публикацию лайкнули почти шесть тысяч фолловеров звезды.