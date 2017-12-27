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| | Даже страшно стало: Елена Темникова рассказала о премии VK Music Awards

Даже страшно стало: Елена Темникова рассказала о премии VK Music Awards

Сегодня, 08:53
Елена Темникова похвастала своей первой наградой в качестве независимого артиста после ухода из Serebro. Певица получила свою премию VK Music Awards. Исполнительница искренне рада премии, ведь она, как никакая другая отражает музыкальную реальность современной России и присуждается именно из-за слушателей, следующих за артистом.
 

Даже страшно стало: Елена Темникова рассказала о премии VK Music Awards

 

«Я буквально три года назад рассуждала на тему того, а почему бы не сделать премию, которая стала бы чем-то вроде отражения действительной популярности треков и артистов среди российских слушателей. Задуматься только, во «ВКонтакте» сидит более 100 миллионов человек, и все слушают музыку. Это колоссальный рынок и самое большое количество живых слушателей в мире. В таких объемах музыку не слушают нигде, кроме как у нас. Я думала, а почему не сделать выборку и получить победителей. Вот же оно, настоящий глас народа. Коллеги во «ВКонтакте тогда объяснили мне, что сделать это невозможно было в виду определенной правовой волокиты», - заявила Темникова.
 
Однако, продолжает, Елена, не прошло и трех лет, как ей присудили первую независимую премию VK Music Awards.
 
«Вчера Паша Воля своим звонком меня застал врасплох. Я растерялась и даже толком слушателей не поблагодарила. Спасибо, что ощущаете мою музыку и остаетесь со мной. Я всем сердцем вас люблю Кто не смотрел премию искренне рекомендую сделать это!», - пишет Темникова.

Николай Офицеров
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