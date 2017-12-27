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| | Участник шоу «Дом-2» Евгений Жарков поцеловал тренера по пикапу

Участник шоу «Дом-2» Евгений Жарков поцеловал тренера по пикапу

Сегодня, 08:58
Участник шоу «Дом-2» Евгений Жарков поцеловал тренера по пикапу. Об этом он сообщил поклонниках в социальных сетях. Парень переживает по этому поводу, так как ему нравится девушка, с которой он пытается построить отношения.

Участник шоу «Дом-2» Евгений Жарков поцеловал тренера по пикапу

 

Евгений Жарков беспокоится о том, что его подруга перестанет доверять ему. Молодой человек целовал тренершу по пикапу на программе «Остров любви». Он жалеет о своем поступке и надеется на благосклонность своей девушки. Пользователи раскритиковали поведение Евгения Жаркова. Одни рекомендуют выпроводить этого человека из шоу «Дом-2». Другие советуют парню придумать метод, способствующий восстановлению отношений со своей возлюбленной.

Евгений Жарков появился на проекте в конце октября этого года. Он пришел в программу, дабы завоевать сердце Лилии Четрау. Молодой человек пытался ухаживать за девушкой, но она осталась равнодушна к его словам и поступкам, дав понять о невозможности дальнейшего развития отношений.
Домбровский Сергей
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