Участник шоу «Дом-2» Евгений Жарков поцеловал тренера по пикапу. Об этом он сообщил поклонниках в социальных сетях. Парень переживает по этому поводу, так как ему нравится девушка, с которой он пытается построить отношения.

Домбровский Сергей

Евгений Жарков беспокоится о том, что его подруга перестанет доверять ему. Молодой человек целовал тренершу по пикапу на программе «Остров любви». Он жалеет о своем поступке и надеется на благосклонность своей девушки. Пользователи раскритиковали поведение Евгения Жаркова. Одни рекомендуют выпроводить этого человека из шоу «Дом-2». Другие советуют парню придумать метод, способствующий восстановлению отношений со своей возлюбленной.Евгений Жарков появился на проекте в конце октября этого года. Он пришел в программу, дабы завоевать сердце Лилии Четрау. Молодой человек пытался ухаживать за девушкой, но она осталась равнодушна к его словам и поступкам, дав понять о невозможности дальнейшего развития отношений.