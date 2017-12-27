Беременная невеста олигарха Николая Саркисова тщательно следит за фигурой

Илона Котелюх совсем скоро станет мамой дважды. Любимая Николая Саркисова признается, что набрала много лишних кило после рождения первенца, и теперь сидит на диетах.

Любовь Шевцова

В прошлом году, в октябре, Илона Котелюх, родила первенца. 24-летняя Илона подарила 49-летнему возлюбленному олигарху мальчика Александра.И совсем не давно стало известно, что у пары появится еще один ребенок. Семья очень обрадовалась такому известию. Котелюх поделилась, что стала тщательно следить за своим весом во время беременности.Также она не скрыла, что ожидание первого малыша сильно поменяло ее фигуру, но спустя немного времени ей удалось вернуться в хорошую форму. Теперь девушка сидит на диетах и следит за свои питанием. Фанаты очень обрадовали, что в семью будет пополнение и теперь гадают кто же родится у Илоны - девочка или мальчик.