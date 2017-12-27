Бузова лебезит перед Лепсом из-за приглашения на концерт

Бузова лебезит перед Лепсом из-за приглашения на концертСегодня, 08:36
Телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова в своем микрблоге рассказала поклонникам, что побила собственный рекорд. Знаменитость провела шестичасовой концерт
Ольга Бузова портит репутацию Григорию Лепсу и своей сестре Анне Бузовой. К такому выводу пришли поклонники, просмотрев ролик, в котором звезда «Дом-2» поёт
Певица и телевизионная ведущая Ольга Бузова не пригласила на свой концерт в Москве коллегу по шоу «Дом-2» Ксению Бородину. Данный факт удивил поклонников,