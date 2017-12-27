Бузова лебезит перед Лепсом из-за приглашения на концерт

Приглашение на концерт стало причиной неприкрытой лести со стороны Ольги Бузовой, направленной в сторону Григория Лепса. Как известно, певица и ведущая приняла участие в ежегодном мероприятии «Рождество с Лепсом».

«Спасибо огромное Григорию Лепсу за приглашение принять участие в концерте. Для меня огромная честь выступать на одной сцене вместе со всеми вами. Хотелось бы отметить ваш исключительный музыкальный вкус», - заявила Бузова.

Также она добавила, что искренне благодарит за поддержку Сосо Павлиашвили, а также всех тех, кто был в зале, которые наградили ее горячими аплодисментами после окончания мероприятия.

Стоит отметить, что Ольга Бузова, по мнению экспертов, станет главным явлением в российском шоу-бизнесе в 2018 году. Девушка буквально за год из простенькой ведущей «Дома-2» выросла до звезды первого масштаба и достигла этого, уверяют аналитики, своими силами, без помощи сильных продюсеров.

Николай Офицеров