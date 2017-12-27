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| | Бузова лебезит перед Лепсом из-за приглашения на концерт

Бузова лебезит перед Лепсом из-за приглашения на концерт

Сегодня, 08:36
Приглашение на концерт стало причиной неприкрытой лести со стороны Ольги Бузовой, направленной в сторону Григория Лепса. Как известно, певица и ведущая приняла участие в ежегодном мероприятии «Рождество с Лепсом».
 

Бузова лебезит перед Лепсом из-за приглашения на концерт

 

«Спасибо огромное Григорию Лепсу за приглашение принять участие в концерте. Для меня огромная честь выступать на одной сцене вместе со всеми вами. Хотелось бы отметить ваш исключительный музыкальный вкус», - заявила Бузова.
 
Также она добавила, что искренне благодарит за поддержку Сосо Павлиашвили, а также всех тех, кто был в зале, которые наградили ее горячими аплодисментами после окончания мероприятия.
 
Стоит отметить, что Ольга Бузова, по мнению экспертов, станет главным явлением в российском шоу-бизнесе в 2018 году. Девушка буквально за год из простенькой ведущей «Дома-2» выросла до звезды первого масштаба и достигла этого, уверяют аналитики, своими силами, без помощи сильных продюсеров.

Николай Офицеров
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