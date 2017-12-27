Хейтеры загнобили участницу «Дома-2» Ольгу Рапунцель

Ольга Рапунцель в последнее время стала настоящей мишенью для издевательств антифанатов. Девушку загнобили настолько, что на ее защиту встают даже телезрители.

Дарья Светозарова

Один из телезрителей не захотел оставаться пассивным наблюдателем, а написал целую петицию в поддержку скандально известной знаменитости. По его словам, оскорблять девушку, которая готовится стать матерью, просто недостойно. Он порекомендовал завистницам и завистникам воздержаться от злобных нападок в адрес Рапунцель, по крайней мере, до тех пор, пока малыш Ольги не появится на свет. Защитник участницы телестройки удивлен тем, что хейтеры активно копаются в прошлом Рапунцель, тогда как свою биографию держат в секрете. В желании знаменитости пользоваться премиальными шампунями доброжелатель тоже не увидел ничего предосудительного, равно как и в методах, какими девушка добивается обладания этим средством гигиены.Затронул автор петиции и образование Рапунцель, в наличии которого усомнились антифанаты. Выяснилось, что участница телестройки имеет два диплома о высшем образовании. Вся ее вина в том, считает защитник, что ей не повезло со спутником жизни. Хейтеров же он призвал раскрыть свои имена и не прятаться под липовыми аватарками, распуская сплетни.