"Дом-2": Кадры отвратительной фигуры Александры Черно шокировали зрителей

Сеть взорвали новые кадры, которые были сделаны в новом эфире «Дома-2». На них запечатлено безобразное тело участницы Александры Черно, причем, крупным планом. Зрители долгое время гадали, почему Иосиф Оганесян стал строить с ней отношения, ведь у нее действительно практически нет.

Черно не отличается ни ухоженностью, ни мягким нравом. Многим интересно, как Оганесян так долго смог терпеть рядом с собой хабалку и дебоширку. Да еще и настолько долгое время. Телезрители на просторах социальных сетей утверждают, что выходки Черно на Острове любви шокируют их до глубины души.

Внешний вид ее и вовсе вызывает настоящее отвращение. Последней каплей для них стали кадры в полуголом виде Александры. Причем, запечатлено ее тело было непосредственно в момент драки с Оганесяном. Внешний вид ее и вовсе вызывает настоящее отвращение. Последней каплей для них стали кадры в полуголом виде Александры. Причем, запечатлено ее тело было непосредственно в момент драки с Оганесяном.

Большая часть телезрителей уверена в том, что Александра заслужила такое к себе отношение. После стычки с Оганесяном, ей лучше покинуть проект, дабы не вызывать в свою сторону еще больший позор.

Николай Офицеров