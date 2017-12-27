"Дом-2": Кадры отвратительной фигуры Александры Черно шокировали зрителей

Внешний вид ее и вовсе вызывает настоящее отвращение. Последней каплей для них стали кадры в полуголом виде Александры. Причем, запечатлено ее тело было непосредственно в момент драки с Оганесяном.
"Дом-2": Кадры отвратительной фигуры Александры Черно шокировали зрителейСегодня, 08:40
В своём профиле Instagram одна из самых скандальных участниц «Дом-2», Саша Черно, порадовала своих подписчиков фотографиями в купальнике.
Популярная участница известного реалити-шоу «Дом-2» Александра Черно на своей странице в Instagram загрузила фотографию, которая повергла в шок большинство её
Героиня проекта «Дом-2» Александра Черно смогла воплотить в реальность свою заветную мечту. О таком счастливом событии она рассказала фанатам у себя на профиле