Ведущая шоу «Дом-2» Катя Жужа покидает программу из-за любовника. Она нашла серьёзного мужчину, который настоятельно рекомендует ей уйти из передачи и посвящать больше времени семье.

Домбровский Сергей

Катя Жужа воспитывает сына, теперь она нашла свою вторую половинку и готова оставить проект ради счастья в личной жизни. Ведущая предпочитает заниматься семьей, а публичный успех отошёл для нее на второй план. Ранее появилась информация о ссоре между Катей Жужей со своей коллегой Ксенией Бородниой. Звезды шоу «Дом-2» не отрицают сведения о том, что они перестали общаться, при этом якобы они не ругались, а просто стали игнорировать друг друга.Прежде рассказывали о любовных отношениях Кати Жужи с гонщиком Артемом Маркеловым. Ведущая опровергла эту информацию. После этого появились слухи о ее романе с участником телестройки Олегом Майами. Позже выяснилось, что парень встречается с блогером Настей Ивлеевой. Катя Жужа не называет имя своего возлюбленного.