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| | Ведущая шоу «Дом-2» Катя Жужа покидает программу из-за любовника

Ведущая шоу «Дом-2» Катя Жужа покидает программу из-за любовника

Сегодня, 08:16
Ведущая шоу «Дом-2» Катя Жужа покидает программу из-за любовника. Она нашла серьёзного мужчину, который настоятельно рекомендует ей уйти из передачи и посвящать больше времени семье.

Ведущая шоу «Дом-2» Катя Жужа покидает программу из-за любовника

 

Катя Жужа воспитывает сына, теперь она нашла свою вторую половинку и готова оставить проект ради счастья в личной жизни. Ведущая предпочитает заниматься семьей, а публичный успех отошёл для нее на второй план. Ранее появилась информация о ссоре между Катей Жужей со своей коллегой Ксенией Бородниой. Звезды шоу «Дом-2» не отрицают сведения о том, что они перестали общаться, при этом якобы они не ругались, а просто стали игнорировать друг друга.

Прежде рассказывали о любовных отношениях Кати Жужи с гонщиком Артемом Маркеловым. Ведущая опровергла эту информацию. После этого появились слухи о ее романе с участником телестройки Олегом Майами. Позже выяснилось, что парень встречается с блогером Настей Ивлеевой. Катя Жужа не называет имя своего возлюбленного.
Домбровский Сергей
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