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| | "Хочу завершить начатое": Бузова показала странный маникюр и синие волосы

"Хочу завершить начатое": Бузова показала странный маникюр и синие волосы

Вчера, 22:17
Телеведущая «Дома-2» и начинающая певица Ольга Бузова решила сменить имидж под Новый год.

 

На своей странице в Instagram звезда выложила фото, где она позирует с синими прядями в прическе. Видимо, Ольга решила, что ярко-синий цвет - лучший способ в очередной раз привлечь к себе внимание. Надо сказать, что Бузова не отличается бесконечной тягой к экспериментам, в отличие от многих знаменитостей. В последний раз она кардинально меняла имидж после развода с Дмитрием Тарасовым, тогда она предпочла длинным локонам асимметричное каре и из блондинки превратилась в брюнетку.

Теперь же Ольга внесла осторожные, но довольно яркие изменений в свой образ, и поклонники, а также те, кто недолюбливает Бузову, немедленно принялись обсуждать его. Мнения разделились - одни считают такой цвет чересчур броским, другие, вообще, назвали подобную смену внешности колхозной и припомнили моду «лихих 90-ых», когда волосы красили цветной тушью в неестественные цвета. Нашлись и те, кто раскритиковали ее довольно броский маникюр, однако этот комментарий певица удалила со своей страницы. Самые преданные сторонники любых выходок Бузовой поддержали ее и на этот раз, правда, их было немного.

"Хочу завершить начатое": Бузова показала странный маникюр и синие волосы

 

В основном, телеведущую сравнили с рэпером Фейсом и напомнили, что в последнее время пошло очередное веяние на странные цвета волос. Вот и Ким Кардашьян недавно появилась на публике с голубыми волосами. Сама Ольга в подписи к своей фотографии заявила, что они немного похулиганили с ее подругой-стилистом. Но ей ведь ничего не страшно, потому что из дома ее некому выгонять - она же девушка абсолютно свободная.

"Хочу завершить начатое": Бузова показала странный маникюр и синие волосы

 

О своем одиночестве Бузова не устает рассказывать при каждом удобном случае. Она снова и снова подчеркивает собственную свободу, которой она не то дорожит, не то ненавидит ее. На ведущую и исполнительницу поп-песен регулярно обрушивается шквал критики за ее весьма нескромное поведение и не всегда достойные поступки на публике. Но Ольга старается не обращать на такие комментарии внимания. Она целеустремленно строит карьеру, причем пробует себя в разных ипостасях, стараясь достигнуть высот популярности всеми доступными ей способами - засветившись на различных проектах в качестве ведущей или участницы, издав собственную книгу, снимаясь для глянца, а также в кино, и исполняя песни.

При этом сама знаменитость не скрывает, что она не считает себя достаточно умной, но подчеркивает, что готова учиться всему, что необходимо для продвижения вверх по карьерной лестнице.
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