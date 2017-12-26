Юлия Ефременкова выложила фото в слишком сексуальном наряде

Участница телепроекта «Дом-2» Юлия Ефременкова поделилась с поклонниками в Instagram фотографией и новостью о старте конкурса в рамках «Свадьба на миллион».

Валерия Голицына

Однако новость о конкурсе не слишком заинтересовала подписчиков Юлии, ведь на фотографии сама девушка была одета в слишком сексуальный наряд. Мини-платье прекрасно подчёркивала фигуру Ефременковой, а особенно грудь, которая притянула к себе больше всего взглядов. Отдельные ремешки на платье некоторым подписчикам напомнили наряд из магазина для сексуальных утех.Дополнен был образ изящными босоножками на высоком каблуке, которые приковали внимание к стройным ногам Юлии, и интересными кожаными портупеями на бедрах, которые имитировали чулки.