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| | Звезды "Дом-2" устроили скандал в студии Дмитрия Шепелева

Звезды "Дом-2" устроили скандал в студии Дмитрия Шепелева

Вчера, 20:38
Участница "Дом-2" Виктория Берникова обвинила Элину Ромасенко в покушении на свою жизнь. Девушки встретились в студии "На самом деле" Дмитрия Шепелева.

Звезды "Дом-2" устроили скандал в студии Дмитрия Шепелева

 

По словам Виктории, Элигна уже продолжительное время отрицательно относится к ее достижениям. Шепелев попытался разобраться в возникшей ситуации. В студии женщины устроили скандал, не предоставляя возможности ведущему сказать и слова. Ромасенко сообщала, что привыкла жить красивой жизнью, она обладает недвижимостью в центре города, а также белый автомобиль VIP-класса.

Виктория и Элина поспорили о том, что каждая из них угрожала жизни другой. Берникова говорит, что почти три года назад Ромасенко намеревалась плеснут в лицо кислотой. Также дамы поскандалили из-за одного из кавалеров, который расставшись с Берниковой, начал встречаться с Элиной.
Никита Готский
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