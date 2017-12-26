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| | Шакира опровергла слухи о расставании с Жераром Пике

Шакира опровергла слухи о расставании с Жераром Пике

Вчера, 20:35
Папарацци удалось сфотографировать Шакиру и Жерара Пике вместе с детьми на матче по баскетболу в Нью-Йорке. Пара остается вместе, несмотря на распространившиеся слухи о расставании.

Шакира опровергла слухи о расставании с Жераром Пике

 

В начале осени в СМИ появилась информация о том, что Шакира ушла от Жерара Пике и съехала от него. Последний раз пара появлялась вместе еще летом на свадьбе Лионеля Месси. На днях Шакира опровергла слухи о расставании: влюбленных вместе с детьми заметили на баскетбольном матче. Источники, близкие к паре, говорят о том, что певица ждет предложения руки и сердца от футболиста, ведь они уже семь лет вместе и имеют двоих сыновей, но, несмотря на все намеки, Пике пока не выявил желания обручиться.

Напомним, что ранее Жерар Пике заявил, что информация о расставании является неправдивой. Спортсмен заявил, что они с Шакирой очень любят друг друга, а семья у него на первом месте.
Виктория Озерова
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