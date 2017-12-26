Анна Седокова подарила сыну мягкого медвежонка

Певица Анна Седокова напомнила всем о важности воспитания детей и подарила своему сыну мягкую игрушку медвежонка. Об этом она сообщает в Instagram.

Никита Готский

Седокова обнародовала пост в соцсети, где изображается она сама и ее сын Гектор с новогодней игрушкой. По словам знаменитой мамы, последние дни декабря у нее ассоциируются не только с суматохой и подготовкой к празднику, а и всем тем, что произошло за весь год, чему научились сами и чему нужно научить собственных отпрысков. По словам Седоковой, ранее в Сети она увидела пост одной из подписчиц, где та сообщила об одной из игрушек Рычащего Амурчика и учебной кампании бренда furReal.В связи с этим Анна приняла решение преподнести в подарок сыну красивого медвежонка. Певица утверждает, что мальчик уже любит животных, несмотря на свои годы. Она считает, что каждый подарок должен быть со смыслом, понадеявшись, что ее дар научит сына по-настоящему относиться с уважением в братьям меньшим.