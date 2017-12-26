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| | Алеся Кафельникова может заменить Бузову на эстраде

Алеся Кафельникова может заменить Бузову на эстраде

Вчера, 20:22
На днях Алеся Кафельникова снова удивила своих поклонников – девушка запела. Пользователи отметили, что модель вполне может заменить на эстраде Ольгу Бузову.

Алеся Кафельникова может заменить Бузову на эстраде

 

19-летняя Алеся Кафельникова в этом году стала одной из самых обсуждаемых персон отечественного шоу-бизнеса: сначала скандал разгорелся вокруг ее отношений с отцом, теннисистом Евгением Кафельниковым, потом ходили слухи о депрессии после расставания с рэпером Фараоном. На этот раз модель порадовала своих подписчиков в Instagram новым роликом. На видео девушка поет. За несколько дней запись просмотрели около 40 тысяч пользователей. Поклонники оставили более ста комментариев. Многие отмечают, что Алеся имеет довольно сильный голос, и ей можно выступать на большой сцене.

Также некоторые комментаторы отметили, что девушка смогла бы заменить на эстраде Ольгу Бузову. После этого модель отключила обсуждение публикаций, а затем просто удалила комментарий.
Виктория Озерова
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