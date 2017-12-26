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| | Программа для знакомств Badoo составила рейтинг желанных двойников звёзд

Программа для знакомств Badoo составила рейтинг желанных двойников звёзд

Вчера, 20:32
Компания, которая разработала приложение для знакомств Badoo выставила рейтинг самых запрашиваемых двойников звёзд, которых ищут люди желающие познакомиться.

Программа для знакомств Badoo составила рейтинг желанных двойников звёзд

 

На первом месте рейтинга оказались актёр Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале «Игра престолов» и модель Ирина Шейк. Помимо Шейк, среди самых разыскиваемых моделей оказались Кайли Дженер и сёстры Хадид. После Харингтона самыми желанными стали Энрике Иглесиас и Джаред Лето. На каждую из этих селебрити запрос в приложении был сделан не менее 1.5 миллионов раз.

Среди самых желанных российских звёзд, чьих копий искали пользователи, стали Иван Ургант и Данила Козловский. Ну, а женский рейтинг возглавили Настасья Самбурская и, что удивительно, Ольга Бузова.
Валерия Голицына
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