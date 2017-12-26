Реперша Ciara снялась в эротическом видео

Ciara предстала в мужской футболке и роскошном шёлковом боди, поверх которого была накинута дублёнка. На девушке были надеты ботфорты на шпильке. Сама певица соблазнительно снимала с себя вещи под музыку, и искусительно «стреляла» глазами.
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