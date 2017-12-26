NASA зафиксировало

Мнения

NASA зафиксировало "боевой НЛО": Пришельцы готовятся к атаке

Ученые тщательно скрывают правду. 

Ожирение является причиной счастья. Ученые раскрыли секрет полных людей

От Редактора

Ожирение является причиной счастья. Ученые раскрыли секрет полных людей

Почему полные люди счастливее стройных?

Сюжеты :

Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе «Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями Полные люди намного счастливее и довольны собой Учёные выяснили, как в организме человека оказался ВИЧ
| | Реперша Ciara снялась в эротическом видео

Реперша Ciara снялась в эротическом видео

Вчера, 20:18
Певица и реп-исполнительница Ciara снялась в соблазнительном ролике для журнала Love, как и многие звезды до неё. На страницах журнала уже блеснули сёстры Хадид, русская модель Ирина Шейк, Алессандра Амроссио и другие.

Реперша Ciara снялась в эротическом видео

 

Ciara предстала в мужской футболке и роскошном шёлковом боди, поверх которого была накинута дублёнка. На девушке были надеты ботфорты на шпильке. Сама певица соблазнительно снимала с себя вещи под музыку, и искусительно «стреляла» глазами.

 
Не смотря на то, что Ciara только недавно родила второго ребёнка, маленькую дочь Сиенну, певица пришла в великолепную форму. Буквально через несколько недель после родов она уже сбросила 8 кг, а сегодня блеснула роскошными формами перед своими поклонниками на страничках журнала Love.

Валерия Голицына
Новости по теме
Сексуальная съемка: Оголенная Алессандра Амбросио предстала в ролике для журнала
Сексуальная съемка: Оголенная Алессандра Амбросио предстала в ролике для журнала

Полуобнаженная бразильская топ-модель Алессандра Амбросио снялась в рекламе календаря британского журнала Love Magazine. Она запечатлена на стареньком

За ложь и оскорбления Сиара намерена отсудить у бывшего мужа $15 млн
За ложь и оскорбления Сиара намерена отсудить у бывшего мужа $15 млн

Сиара, известная американская исполнительница, модель, танцовщица и автор песен, намерена отсудить у своего бывшего супруга, рэпера Future, 15 миллионов

Ирина Шейк стала героиней клипа издания Love
Ирина Шейк стала героиней клипа издания Love

Возлюбленная знаменитого футболиста Кришитану Роналду, обворожительная модель Ирина Шейк снялась в новогоднем клипе журнала Love. На видео красавица позирует

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости