Реперша Ciara снялась в эротическом видео

Певица и реп-исполнительница Ciara снялась в соблазнительном ролике для журнала Love, как и многие звезды до неё. На страницах журнала уже блеснули сёстры Хадид, русская модель Ирина Шейк, Алессандра Амроссио и другие.

Не смотря на то, что Ciara только недавно родила второго ребёнка, маленькую дочь Сиенну, певица пришла в великолепную форму. Буквально через несколько недель после родов она уже сбросила 8 кг, а сегодня блеснула роскошными формами перед своими поклонниками на страничках журнала Love.

Валерия Голицына

Ciara предстала в мужской футболке и роскошном шёлковом боди, поверх которого была накинута дублёнка. На девушке были надеты ботфорты на шпильке. Сама певица соблазнительно снимала с себя вещи под музыку, и искусительно «стреляла» глазами.