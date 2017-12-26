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| | Бузова презентовала новый хит "Wi-Fi" на "Дом-2"

Бузова презентовала новый хит "Wi-Fi" на "Дом-2"

Вчера, 20:14
Российская ведущая Ольга Бузова представила свой новую песню "Wi-Fi" в "Дом-2". Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Бузова презентовала новый хит "Wi-Fi" на "Дом-2"

 

Бузова интересуется у своих подписчиков, понравилась ли им ее новинка. Она отмечает при этом, что сама наслаждается собственным творением. Подписчики сообщили о своих мнениях касательно композиции. Многим она понравилась, фолловеры написали о хите, как о зажигательном и интересном. Другие подвергли критике песню и вокальные способности Бузовой, посоветовав ей больше времени уделять пению, а не премьеры своей фигуры в откровенной одежде.

Немного ранее ведущая объявила о намерении создать новое шоу. Кроме этого, она собирается записывать новые песни, строить карьеру телеведущей и работать над собой.
Никита Готский
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