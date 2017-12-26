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| | Панфилов впервые рассказал о супружеской жизни с молодой женой

Панфилов впервые рассказал о супружеской жизни с молодой женой

Вчера, 20:11
Свою третью женитьбу Никита Панфилов скрывал даже от близких родственников, но на днях актер решил рассказать о супружеской жизни с молодой женой. Тайное бракосочетание Никиты Панфилова и Ксении Соколовой прошло летом этого года.

Панфилов впервые рассказал о супружеской жизни с молодой женой

 

В недавнем интервью Никита Панфилов рассказал об отношениях с третей супругой. Никита Панфилов и Ксения Соколова начали общаться через соцсеть Instagram, вскоре артист пригласил девушку к себе в Москву. Бракосочетание сохранили в тайне даже от самых близких, но, отметил артист, громкое торжество пара устроит после венчания. Никита Панфилов старается внимательно относиться к жене и проводить с ней как можно больше времени. Пара бывает вместе даже на съемках артиста. Актер признался, что нашел в Ксении идеальную спутницу жизни, а их союз строиться на спокойствии и ласке.

Напомним, что осенью прошлого года Никита Панфилов расстался со второй супругой. У бывшей пары есть совместный сын Добрыня.
Виктория Озерова
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