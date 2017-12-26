Рейтинг самых громких расставаний звёзд 2017 года

И хотя уходящих год порадовал поклонников разных звёздных пар новостями об ожидающемся прибавлении, а также красивыми звёздными свадьбами, но не менее громкими были расставания селебрити со своими вторыми половинками.

Валерия Голицына

Первое место среди звёздных расставаний, занял разлад пары скандального Вайнштейна и его красавицы жены Джорджии Чампман. Модель после десяти лет брака не смогла выдержать многочисленных измен мужа, а также его скандала с сексуальными домоганиями к известным актрисам и решила уйти от нерадивого мужа. Второе место по праву занимает распад пары Эвелины Бледанс и Александра Семина. И хотя пара рассталась еще год назад, Бледанс радовала поклонников совместными семейными фото с мужем и не собиралась афишировать расставание. Третье место, конечно же, досталось меркантильной Цымбалюк-Романовской и Джигарханяну. Четвёртое место публика отдала расставанию Виктории Бони и Алекса Смерфита, и как оказалось, пара приняла такое решение ещё несколько лет назад.Пятое и шестое место разделили Селена Гомес и Weekend, и Роман Абрамович со своей пассией Дарьей Жуковой, с которой они расстались спустя 10 лет отношений. Ну и последнее место рейтинга заняла Кэти Топурия и её предсказуемый развод с бизнесменом Левом Гейхманом, о котором так яро рассуждают поклонники певицы в её Инстаграм.