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| | Рейтинг самых громких расставаний звёзд 2017 года

Рейтинг самых громких расставаний звёзд 2017 года

Вчера, 20:08
И хотя уходящих год порадовал поклонников разных звёздных пар новостями об ожидающемся прибавлении, а также красивыми звёздными свадьбами, но не менее громкими были расставания селебрити со своими вторыми половинками.

Рейтинг самых громких расставаний звёзд 2017 года

 

Первое место среди звёздных расставаний, занял разлад пары скандального Вайнштейна и его красавицы жены Джорджии Чампман. Модель после десяти лет брака не смогла выдержать многочисленных измен мужа, а также его скандала с сексуальными домоганиями к известным актрисам и решила уйти от нерадивого мужа. Второе место по праву занимает распад пары Эвелины Бледанс и Александра Семина. И хотя пара рассталась еще год назад, Бледанс радовала поклонников совместными семейными фото с мужем и не собиралась афишировать расставание. Третье место, конечно же, досталось меркантильной Цымбалюк-Романовской и Джигарханяну. Четвёртое место публика отдала расставанию Виктории Бони и Алекса Смерфита, и как оказалось, пара приняла такое решение ещё несколько лет назад.

Пятое и шестое место разделили Селена Гомес и Weekend, и Роман Абрамович со своей пассией Дарьей Жуковой, с которой они расстались спустя 10 лет отношений. Ну и последнее место рейтинга заняла Кэти Топурия и её предсказуемый развод с бизнесменом Левом Гейхманом, о котором так яро рассуждают поклонники певицы в её Инстаграм.
Валерия Голицына
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