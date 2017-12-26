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| | Буйнов раскрыл секрет лучшего подарка на Новый год

Буйнов раскрыл секрет лучшего подарка на Новый год

Вчера, 19:59
Александр Буйнов рассказал, как собирается провести Новый год, и что для него является лучшим подарком. В праздники артиста интересует только секс. 

Буйнов раскрыл секрет лучшего подарка на Новый год

 

В последнем интервью Александр Буйнов осудил молодежь и раскрыл секрет идеального подарка на предстоящие праздники. По мнению певца, подрастающее поколение слишком много времени проводит в интернете. Буйнов признался, что и сам часто сидит в Сети, но это для него является только средством получения информации, а вот молодежь просто «живет» во всемирной паутине, забывая о реальном общении. По словам артиста, для него намного важнее личный контакт.

Александр Буйнов поделился планами на праздники. На этот раз артист проведет Новый год в замке Примадонны с семьей и близкими, но сразу после полуночи отправится на работу. Также певец раскрыл секрет идеального подарка – «секс, секс и только секс», ведь как встретишь год, так его и проведешь, заявил Буйнов.
Виктория Озерова
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