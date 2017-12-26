Певца Чингиса Ли обматерила пьяная хулиганка в ресторане Улан-Удэ

Музыканта из Бурятии Чингиса Ли обматерила пьяная женщина в ресторане Улан-Удэ. Там певец участвовал в новогоднем шоу.

Никита Готский

Концерт Ли продолжался в два музыкальных блока. После каждого соло зал бурно аплодировал артисту. В один момент перед сценой оказался изрядно выпившая женщина и стала выражать свою неприязнь к Чингизу. Тот подошел к ней и поинтересовался, в чем дело, на что хулиганка принялась оскорблять музыканта, подчеркивая его национальную принадлежность.Ли отметил после, что ему неоднократно приходилось сталкиваться с такими инцидентами, но он считает ненормальным, когда люди, проживающие в многонациональной Бурятии выражаются таким образом. В такие моменты он сразу прекращает концерт, но так как в ресторане состоялось не его сольное выступление, остановить шоу певец не мог. Руководители заведения принесли ему свои извинения и предложили сотрудничество. Над такой возможностью он пока раздумывает.