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| | Певца Чингиса Ли обматерила пьяная хулиганка в ресторане Улан-Удэ

Певца Чингиса Ли обматерила пьяная хулиганка в ресторане Улан-Удэ

Вчера, 20:03
Музыканта из Бурятии Чингиса Ли обматерила пьяная женщина в ресторане Улан-Удэ. Там певец участвовал в новогоднем шоу.

Певца Чингиса Ли обматерила пьяная хулиганка в ресторане Улан-Удэ

 

Концерт Ли продолжался в два музыкальных блока. После каждого соло зал бурно аплодировал артисту. В один момент перед сценой оказался изрядно выпившая женщина и стала выражать свою неприязнь к Чингизу. Тот подошел к ней и поинтересовался, в чем дело, на что хулиганка принялась оскорблять музыканта, подчеркивая его национальную принадлежность.

Ли отметил после, что ему неоднократно приходилось сталкиваться с такими инцидентами, но он считает ненормальным, когда люди, проживающие в многонациональной Бурятии выражаются таким образом. В такие моменты он сразу прекращает концерт, но так как в ресторане состоялось не его сольное выступление, остановить шоу певец не мог. Руководители заведения принесли ему свои извинения и предложили сотрудничество. Над такой возможностью он пока раздумывает.
Никита Готский
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