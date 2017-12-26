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| | Мария Федункив приехала на корпоратив в Куйню

Мария Федункив приехала на корпоратив в Куйню

Вчера, 19:50
Актриса и резидентка Comedy Woman Мария Федункив вместо Перми приехала в Куйню.

Мария Федункив приехала на корпоратив в Куйню

 

Федункив выложила комичное видео в своем Instagram, которое подписала как "иногда приходишь туда, где никогда не был, но чувствуешь, что ты именно там где должен быть". На видео, актриса стоит и говорит о том, что корпоратив, на который она ехала, находился в Перми. Однако конечной точкой стала не Пермь, а «Куйня какая-то». После её слов оператор, снимавший видео, перевёл камеру на указатель ПГТ Куйня.

Видео вызвало взрыв эмоций. Подписчики, которые любят Марию Федункив за её прекрасное чувство юмора, просто засыпали актрису комментариями о том, как она им подняла настроение в очередной раз.
Валерия Голицына
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