Мария Федункив приехала на корпоратив в Куйню

Актриса и резидентка Comedy Woman Мария Федункив вместо Перми приехала в Куйню.

Валерия Голицына

Федункив выложила комичное видео в своем Instagram, которое подписала как "иногда приходишь туда, где никогда не был, но чувствуешь, что ты именно там где должен быть". На видео, актриса стоит и говорит о том, что корпоратив, на который она ехала, находился в Перми. Однако конечной точкой стала не Пермь, а «Куйня какая-то». После её слов оператор, снимавший видео, перевёл камеру на указатель ПГТ Куйня.Видео вызвало взрыв эмоций. Подписчики, которые любят Марию Федункив за её прекрасное чувство юмора, просто засыпали актрису комментариями о том, как она им подняла настроение в очередной раз.