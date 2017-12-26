Жасмин показала в Instagram свои стройные ноги

Российская певица, ведущая и актриса Жасмин показала подписчикам в Instagram свои стройные ноги на новом фото. Солистка полным ходом готовится к встрече Нового года. Она купила мандарины, шампанское и желает поскорее отметить праздник.

Домбровский Сергей

Всего за 15 минут новый снимок Жасмин в Instagram набрал более 480 отметок «Нравится». Пользователи назвали исполнительницу красивой женщиной. Поклонники довольны тем, насколько солистка подняла им настроение. Некоторые заявили, что вокалистка рассмешила их своим приготовлением к празднику. Один из фанатов рекомендовал Жасмин приступать к встрече Нового года уже сейчас, дабы не опоздать.На фотографии ведущая запечатлена в пестром платье в цветочек, в одной руке она держит бокал, а другую приподняла. Звезда сидит на диване, а на полу лежат блестки. Рядом стоят елки, покрытые искусственным снегом. У Жасмин праздничное настроение и своей энергией она зарядила на позитив многих поклонников.