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| | Жасмин показала в Instagram свои стройные ноги

Жасмин показала в Instagram свои стройные ноги

Вчера, 19:40
Российская певица, ведущая и актриса Жасмин показала подписчикам в Instagram свои стройные ноги на новом фото. Солистка полным ходом готовится к встрече Нового года. Она купила мандарины, шампанское и желает поскорее отметить праздник.

Жасмин показала в Instagram свои стройные ноги

 

Всего за 15 минут новый снимок Жасмин в Instagram набрал более 480 отметок «Нравится». Пользователи назвали исполнительницу красивой женщиной. Поклонники довольны тем, насколько солистка подняла им настроение. Некоторые заявили, что вокалистка рассмешила их своим приготовлением к празднику. Один из фанатов рекомендовал Жасмин приступать к встрече Нового года уже сейчас, дабы не опоздать.

На фотографии ведущая запечатлена в пестром платье в цветочек, в одной руке она держит бокал, а другую приподняла. Звезда сидит на диване, а на полу лежат блестки. Рядом стоят елки, покрытые искусственным снегом. У Жасмин праздничное настроение и своей энергией она зарядила на позитив многих поклонников.
Домбровский Сергей
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