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| | Джаред Лето поздравил фанатов с Рождеством откровенным снимком

Джаред Лето поздравил фанатов с Рождеством откровенным снимком

Вчера, 19:37
Голливудский актер Джаред Лето поздравил фанатов с Рождеством и наступающими праздниками в личном микроблоге. Вместе с поздравлением артист разместил откровенное фото.

Джаред Лето поздравил фанатов с Рождеством откровенным снимком

 

Популярный американский актер Джаред Лето поздравил своих подписчиков в Instagram с Рождеством и наступающими торжествами откровенным снимком. На фото артист запечатлен в шапке Санта-Клауса. На снимке видно обнаженный торс знаменитости. Менее чем за сутки запись оценили почти 650 тысяч пользователей, комментарии оставили более 11 тысяч человек. Следует отметить, что сегодня, 26 декабря, Джаред Лето отмечает свое 46-летие. В обсуждении публикации многие поклонники поздравили артиста с праздниками и с днем рожденья.

Напомним, что Джаред Лето является также известным музыкантом – фронтменом группы 30 Seconds to Mars. У артиста нет супруги и детей. По заявлению самого Джареда Лето, это из-за того, что он предпочитает карьеру семье. Среди поклонников он заработал славу «нестареющего» актера.
Виктория Озерова
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