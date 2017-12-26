Эмбер Херд снялась в откровенной фотосессии для GQ

Известная американская актриса, которая стала еще более популярной после скандального бракоразводного процесса с коллегой по цеху Джонни Деппом, по всей видимости, отошла от тягот расставания с экс-возлюбленным и снялась в откровенной фотосессии для австралийского GQ.

Помимо этого, издание приручило ей звание «Женщина года», за ее, как выразились сотрудники издания, бесстрашную защиту прав женщин и отстаивание собственной правоты перед влиятельным мужчиной, имея в виду, конечно же, Джонни Деппа. Действия Эмбер Херд помогают существенно переосмыслить саму суть феминизма и переложить его уже на современную эпоху. Помимо этого, издание приручило ей звание «Женщина года», за ее, как выразились сотрудники издания, бесстрашную защиту прав женщин и отстаивание собственной правоты перед влиятельным мужчиной, имея в виду, конечно же, Джонни Деппа. Действия Эмбер Херд помогают существенно переосмыслить саму суть феминизма и переложить его уже на современную эпоху.

Херд на страницах журнала позирует в весьма пикантных позах, а также откровенной одежде: то в одном белье небрежно чистит зубы, то в соблазнительной позе лежит перед камерой.

Стоит напомнить, что на данный момент отношения с Деппом успешно забывает в объятиях нового возлюбленного кумира гиков всей планеты Илона Маска. О паре постоянно распускают слухи, о их якобы расставании, но пара лишь подтверждает серьезность своих чувств. Стоит напомнить, что на данный момент отношения с Деппом успешно забывает в объятиях нового возлюбленного кумира гиков всей планеты Илона Маска. О паре постоянно распускают слухи, о их якобы расставании, но пара лишь подтверждает серьезность своих чувств.

Николай Офицеров