Эмбер Херд снялась в откровенной фотосессии для GQ

Помимо этого, издание приручило ей звание «Женщина года», за ее, как выразились сотрудники издания, бесстрашную защиту прав женщин и отстаивание собственной правоты перед влиятельным мужчиной, имея в виду, конечно же, Джонни Деппа. Действия Эмбер Херд помогают существенно переосмыслить саму суть феминизма и переложить его уже на современную эпоху.
Стоит напомнить, что на данный момент отношения с Деппом успешно забывает в объятиях нового возлюбленного кумира гиков всей планеты Илона Маска. О паре постоянно распускают слухи, о их якобы расставании, но пара лишь подтверждает серьезность своих чувств.