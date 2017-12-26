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| | На научной елке встретились дети Королевой и Барановской

На научной елке встретились дети Королевой и Барановской

Вчера, 19:25
В Москве научное шоу от Российской академии наук посетили дети знаменитостей. Среди гостей научной елки был замечен сын Наташи Королевой, дети Юлии Барановской и дети Андрея Аршавина.

На научной елке встретились дети Королевой и Барановской

 

В Москве в рамках новогодней научной елки от Российской академии наук прошло большое шоу на научную тематику, ориентированное преимущественно на детскую аудиторию. На елку пришли Виктор Логинов с детьми, дети Андрея Аршавина, сын Наталии Королевой, а также дети Юлии Барановской.

15-летний сын Королевой присутствовал на представлении вместе с другом. Архип Глушко отметил, что ему понравилось представление, несмотря на то, что оно больше подходит для более маленьких детей. Кроме того, он оценил полезность приобретаемых там знаний – с ними сдать школьный тест будет значительно легче.

На научной елке встретились дети Королевой и Барановской

 

Актер Виктор Логинов признался, что его дети являются постоянными зрителями научных шоу от Российской академии наук, и даже могут сами проводить мастер классы по темам, с которыми удалось ознакомиться посредством представлений.
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