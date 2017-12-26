Российская певица и ведущая Анфиса Чехова даже в детстве не верила в Деда Мороза. Об этом звезда сообщила поклонникам на своей странице в Instagram. Виной этому ее мать, рассказавшая дочери правду о главном волшебнике России.

Домбровский Сергей

Мама Анфисы Чеховой сообщила девочке о том, что под новогодней елкой появятся только те подарки, которые она лично покупает в магазине. Все одноклассницы радовались приходу праздника и надеялись получить заветные подарки от Деда Мороза, а будущая солистка знала всю правду и смеялась над наивными подругами. Однажды ей захотелось поверить в сказку, и она решила проверить слова одной ученицы. Девочка рассказывала, как она постоянно пишет письмо волшебнику, кладет его в коробку, которую ставит в шкаф. На следующее утро желание школьницы исполняется.Анфиса Чехова решила единственный раз в жизни последовать примеру наивной подруги и полностью скопировала ее поведение в преддверии Нового года. Когда она проснулась и пошла к шкафу за подарком, то ничего там не нашла. В итоге ведущая полностью разочаровалась в словах о Деде Морозе и невзлюбила коробки от обуви, куда она положила записку с загаданным желанием.