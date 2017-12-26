Линда Евангелиста показала миру внучку

Бывшая топ-модель знаменитая по всему миру – Линда Евангелиста – хоть и завершила карьеру, но не перестаёт радовать своих поклонников освещением событий из жизни.

Валерия Голицына

Топ-модель поделилась радостной новостью в своём блоге: у Линды родилась внучка. Сама Евангелиста подписала фото как «да-да, теперь я официально бабушка». И хотя новорождённая малышка не родная внучка Линды, а всего-лишь внучка её бывшего супруга, Линда полюбила младенца, как родную и проводит с ней много времени.Первенца родила дочь экс-супруга Линды Евангелиста, с которым сама модель достаточно тяжело расходилась. Однако былые распри не помешали бывшим возлюбленным в полной мере насладиться радостью быть бабушкой и дедушкой. Линда прокомментировала рождение внучки: «Однажды судьба подарила мне любовь на всю жизнь, сегодня она сделала это снова».