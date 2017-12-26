Песенное противостояние между Гуфом и Птахой пройдет в феврале

Рэп-баттл между Гуфом и Птахой пройдет в феврале. Об этом проинформировал ресторатор Александр Тимарцев в официальном микроблоге.

Виктория Озерова

Ресторатор на официальном аккаунте в Twitter рассказал, что подписал с Гуфом контракт на проведение рэп-состязания. Мероприятие пройдет в конце зимы. Отмечается, что баттл между Гуфом и Птахой пройдет в феврале. Ранее съемки были анонсированы на январь следующего года, но соревнование перенесли, но по каким причинам не уточняется.Напомним, что Птаха (Давид Нуриев) вызвал на рэп-соревнование Гуфа (Алексея Долматова) еще в начале осени. Исполнитель заявил, что будет участвовать в состязании только за два миллиона рублей. Ресторатор проинформировал о том, что деньги на проведение данного баттла есть еще в конце сентября. Конфликт между рэперами начался после распада группы CENTR.