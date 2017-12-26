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| | Ксения Бородина привела дочек на новогоднюю елку в Кремль

Ксения Бородина привела дочек на новогоднюю елку в Кремль

Вчера, 18:37
Ксения Бородина поделилась фотографией своих любимых дочурок Маруси и Теоны. Девочки, выглядящие, как настоящие принцессы пришли на новогоднюю елку в Кремлевский дворец.
 

Ксения Бородина привела дочек на новогоднюю елку в Кремль

 

Подписчики, увидев фотографию девочек, тут же взялись комментировать фотографию Бородиной, указывая, что она воспитывает будущих сердцеедок и настоящих красавиц. Другие отметили, что по-хорошему завидуют детям Ксении, которые смогут побывать на главной новогодней елке в стране. Стоит напомнить, что не только на Ксению Бородину периодически набрасываются хейтеры, критикуя ее по поводу и без.
 
«Досталось» недавно и ее супругу Курбану Омарову, которого начали упрекать в неумении грамотно использовать «Фотошоп». Все дело в том, что Курбан опубликовал фотографию, на которой выглядит значительно моложе, чем в реальной жизни, что и стало поводом для осуждения в социальных сетях.

Николай Офицеров
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