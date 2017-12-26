Ксения Бородина привела дочек на новогоднюю елку в Кремль

Ксения Бородина привела дочек на новогоднюю елку в КремльВчера, 18:37
Ксения Бородина разместила на своей страничке в Instagram фотографию старшей дочки Маруси. Ведущая нежно подписала снимок: «Любовь моя», украсив массой
Известная телеведущая Ксения Бородина опубликовала в своём Instagram фотографию, на которой она проводит время на пляже Москвы. Примечательно, что звезда
Известная ведущая Ксения Бородина намекнула своим поклонникам на то, что она примирилась с мужем. В микроблоге Instagram знаменитость опубликовала