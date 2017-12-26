Нюша опубликовала соблазнительное фото в купальнике

Певица Нюша порадовала подписчиков в Instagram своей соблазнительной фотографией в купальнике на отдыхе. Перед Новым Годом на звезду нахлынули воспоминания.

Никита Готский

Нюша опубликовала на своей странице в соцсети Instagram новый фотоснимок, где изображена на фоне моря. Фотография, вероятно, была сделана летом, а теперь, в зимний период, на отечественную знаменитость нахлынули ностальгия и воспоминания теплых дней.Поклонники похвалили изображение, отметив красоту певицы, а также то, что сами хотят отправиться на море. Мужской контингент порадовала грудь Нюши, скрытая за купальником. Некоторые фолловеры даже попросили ее снять белье. Несмотря на комментарии касательно Photoshop, в целом, поклонники удовлетворены фотографией российской звезды шоу-бизнеса. За час после публикации данный пост набрал более 32 700 лайков и ряд сообщений от подписчиков Нюши.