В Алматы арестовали звезду Instagram Айжан Байзакову

Айжан Байзакову привлекли к ответственности за административное правонарушение – организацию в одном из клубов Алматы мероприятия, нарушающего нормы этики и общественного порядка. В пресс-службе МВД по городу сообщили, что материалы дела уже были рассмотрены судом и звезде Instagram вынесли наказание: Айжан Байзаковой назначили административный арест на трое суток.
По материалам дела, 17 декабря текущего года Айжан Байзакова провела в одном из клубных заведений Алматы конкурс на раздевание среди девушек. Главный приз составлял 50 тысяч тенге, две девушки согласились участвовать. На следующий день в соцсетях появилась запись данного мероприятия, проведенный конкурс вызвал критику и осуждение со стороны казахстанских мужчин.