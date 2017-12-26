В Алматы арестовали звезду Instagram Айжан Байзакову

Скандально известный блогер Айжан Байзакова была арестована на трое суток в Алматы. Звезду Instagram задержали за хулиганство. Об этом проинформировали в пресс-службе МВД по региону.

Виктория Озерова

Айжан Байзакову привлекли к ответственности за административное правонарушение – организацию в одном из клубов Алматы мероприятия, нарушающего нормы этики и общественного порядка. В пресс-службе МВД по городу сообщили, что материалы дела уже были рассмотрены судом и звезде Instagram вынесли наказание: Айжан Байзаковой назначили административный арест на трое суток.По материалам дела, 17 декабря текущего года Айжан Байзакова провела в одном из клубных заведений Алматы конкурс на раздевание среди девушек. Главный приз составлял 50 тысяч тенге, две девушки согласились участвовать. На следующий день в соцсетях появилась запись данного мероприятия, проведенный конкурс вызвал критику и осуждение со стороны казахстанских мужчин.