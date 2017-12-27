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| | Беременная Кайли Дженнер жалуется на одиночество

Беременная Кайли Дженнер жалуется на одиночество

Сегодня, 06:40
Беременная 20-летняя Кайли Дженнер – американская модель, участница популярной передачи «Семейство Кардашьян», жалуется на одиночество. Ее возлюбленный реп-исполнитель Трэвис Скотт не оказывает ей должного внимания.

Беременная Кайли Дженнер жалуется на одиночество

 

Кайли Дженнер не планировала заводить ребенка, но роман с темпераментным музыкантом завершился наличием двух полосок на тесте. Сначала модель расстроилась, так как в обществе говорили о постоянных изменах Трэвиса Скотта. После раздумий Кайли Дженнер решила удержать с помощью будущего ребенка своего возлюбленного. Она вспомнила историю певицы Бейонсе и ее избранника Джея Зи. Трэвис Скотт обещал присутствовать на родах, но его поступки расходятся со словами.

Беременная Кайли Дженнер жалуется на одиночество

 

Музыкант не заботится о Кайли Дженнер, а недавно объявил о длительной поездке с концертной программой. Родственники модели рекомендуют ей забыть своего любвеобильного рэпера, но она не может этого сделать. В итоге девушка ощущает себя покинутой, хотя избранник не говорит о разрыве и обещает признать собственного ребенка.
Домбровский Сергей
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