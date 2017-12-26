Алёна Свиридова рассказала о тайной свадьбе

Известная певица Алёна Свиридова отозвалась о многочисленных слухах о её тайном бракосочетании. Свиридова заметила, что в ближайшее время она не собирается выходить замуж.

Александр Вест

Уже более семи лет партнёром Алёны Свиридовой является Давид Варданян – предприниматель из Армении. Избранник певицы старшее её на 14 лет, однако, по словам Алёны, возраст даёт определённые преимущества, которые позволяют не терять лишние нервы и время на те детали, которые были бы крайне важны, будь она моложе. Также певица заметила, что в ближайшее время не планирует никаких церемоний бракосочетания. По словам Свиридовой, брак организовывают лишь люди со специфическим воспитанием, которые готовы поклясться друг другу в вечной любви и верности. Алёна заявила, что она, как и Давид, придерживаются немного иных взглядов на их союз.Также Свиридова заметила, что мечтает понянчить собственных внуков и уже приготовила массу украшений, если один из сыновей подарит ей внучку. Напомним, что старшему сыну Алёны исполнилось 34 года.