NASA зафиксировало

Мнения

NASA зафиксировало "боевой НЛО": Пришельцы готовятся к атаке

Ученые тщательно скрывают правду. 

Ожирение является причиной счастья. Ученые раскрыли секрет полных людей

От Редактора

Ожирение является причиной счастья. Ученые раскрыли секрет полных людей

Почему полные люди счастливее стройных?

Сюжеты :

Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе «Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями Полные люди намного счастливее и довольны собой Учёные выяснили, как в организме человека оказался ВИЧ
| | Алёна Свиридова рассказала о тайной свадьбе

Алёна Свиридова рассказала о тайной свадьбе

Вчера, 17:15
Известная певица Алёна Свиридова отозвалась о многочисленных слухах о её тайном бракосочетании. Свиридова заметила, что в ближайшее время она не собирается выходить замуж.

Алёна Свиридова рассказала о тайной свадьбе

 

Уже более семи лет партнёром Алёны Свиридовой является Давид Варданян – предприниматель из Армении. Избранник певицы старшее её на 14 лет, однако, по словам Алёны, возраст даёт определённые преимущества, которые позволяют не терять лишние нервы и время на те детали, которые были бы крайне важны, будь она моложе. Также певица заметила, что в ближайшее время не планирует никаких церемоний бракосочетания. По словам Свиридовой, брак организовывают лишь люди со специфическим воспитанием, которые готовы поклясться друг другу в вечной любви и верности. Алёна заявила, что она, как и Давид, придерживаются немного иных взглядов на их союз.

Также Свиридова заметила, что мечтает понянчить собственных внуков и уже приготовила массу украшений, если один из сыновей подарит ей внучку. Напомним, что старшему сыну Алёны исполнилось 34 года.
Александр Вест
Новости по теме
Алена Свиридова опровергла слухи о свадьбе
Алена Свиридова опровергла слухи о свадьбе

Алена Свиридова, которая, по сведениям некоторых СМИ, недавно вышла замуж, опровергла информацию о свадьбе. Она заверила прессу в том, что ее отношения с

В аварию попала Алёна Свиридова
В аварию попала Алёна Свиридова

Пробка в центре столицы РФ закончилась для известнейшей артистки Алены Свиридовой небольшим дорожно-транспортным происшествием.

52-летняя Свиридова в третий раз выходит замуж
52-летняя Свиридова в третий раз выходит замуж

Алёна Свиридова, исполнившая хиты «Розовый фламинго» и «Бедная овечка», готовиться в третий раз стать женой. На этот раз мужем знаменитости будет армянин,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости