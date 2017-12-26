20-летняя актриса Disney показала эротические фото в винтажном белье

Ни дня без звезд Disney, доказывающих всем и вся, что они теперь взрослые. После Майли Сайрус эту эстафету решила взять актриса Белла Торн, которая к своим 20 годам имеет в портфолио больше голых фотосессией, чем многие знаменитости за всю жизнь. Девушка вновь появилась в эротическом образе. На этот раз она примерила на себя винтажное белье и решила сфотографироваться лишь в нем.

С оответствующая серия фотографий была сделана во время съемок шоу Crazy in Love. Сама знаменитость признается, что год был весьма тяжелым, но она выдержала и данная фотосессия в 2017 году является заключительной. Торн заслуженно является звездой Snapchat, где постоянно без стеснения, но якобы случайно показывает подписчикам свои обнаженные прелести.

На этот раз Белла предстала перед ними в образе модели 50 годов. Подчеркивало это не только белье соответствующего дизайна, но также и уложенная модным в то время способом прическа. Сама модель подняла серьезную тему, заявив, что людям в современном мире надо быть более раскрепощенными и не стесняться показывать всем свои недостатки.

«Это абсолютно нормально, когда человек не уверен в себе. Мне бы хотелось, чтобы вы побольше говорили о своих недостатках. Вместе мы сможем научиться не обращать на них никакого внимания. У меня, например, шрамы от угрей и зубы не белые, но я привыкла к этому и прошу по минимум использовать ретушь на съемках», - признает Белла.

Николай Офицеров