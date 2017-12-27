NASA зафиксировало

Мнения

NASA зафиксировало "боевой НЛО": Пришельцы готовятся к атаке

Ученые тщательно скрывают правду. 

Минобороны США изучает сплавы пришельцев: Пентагон создает оружие нового поколения

От Редактора

Минобороны США изучает сплавы пришельцев: Пентагон создает оружие нового поколения

Что скрывает американское правительство?

Сюжеты :

Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе «Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями Полные люди намного счастливее и довольны собой Учёные выяснили, как в организме человека оказался ВИЧ
| | Ростовчанка Ксения Чумаченко споет перед Зарой и Дмитрием Харатьяном

Ростовчанка Ксения Чумаченко споет перед Зарой и Дмитрием Харатьяном

Сегодня, 05:40
В новом всероссийском вокальном конкурсе под названием "Новая звезда" примет участие и певица из Ростова-на-Дону. Чести выступить прямо перед эстрадной певицей Зарой и известным актёром Дмитрием Харатьяном выпала ростовчанке Ксении Чумаченко.

 

Исполнители со всей России соберутся вместе, чтобы принять участие в новом конкурсе под названием "Новая звезда". Ростов-на-Дону в данном соревновании будет представлять Ксения Чумаченко. Выступления многочисленных певцов со всей страны можно будет наблюдать на канале "Звезда" с 1 по 9 января. Программа будет выходить в эфир в течение девяти дней в 22:00, а победитель будет определён с помощью зрительского голосования.

По словам Ксении, пением и хореографией она увлеклась ещё с юного возраста, осваивая азы творческих искусств с семилетнего возраста. Также Ксения закончила колледж искусств в Ростове-на-Дону, где обучалась по эстрадно-джазовому направлению. Помимо увлечения пением и танцами ещё с самого детства Чумаченко занималась также спортом, рисованием, часто появляясь на сцене в рамках различных выступлений.
Александр Вест
Новости по теме
Первый предвыборный штаб Ксении Собчак открылся в Ростове-на-Дону
Первый предвыборный штаб Ксении Собчак открылся в Ростове-на-Дону

Сегодня, 29 ноября, в Ростове-на-Дону был открыт первый предвыборный штаб Ксении Собчак, которая ранее заявила о своем желании участвовать в президентской

Ульяновская группа «Нормальная песня» примет участие в конкурсе «Новая звезда»
Ульяновская группа «Нормальная песня» примет участие в конкурсе «Новая звезда»

Музыкальная группа «Нормальная песня» из Ульяновска поедет выступать на Всероссийский конкурс «Новая звезда».

Стартует новый сезон шоу «Новая Звезда»
Стартует новый сезон шоу «Новая Звезда»

Сегодня начинается новый сезон шоу «Новая звезда». Об этом прессе рассказал ведущий телевизионной программы Оскар Кучера.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости