Ростовчанка Ксения Чумаченко споет перед Зарой и Дмитрием Харатьяном

В новом всероссийском вокальном конкурсе под названием "Новая звезда" примет участие и певица из Ростова-на-Дону. Чести выступить прямо перед эстрадной певицей Зарой и известным актёром Дмитрием Харатьяном выпала ростовчанке Ксении Чумаченко.

Александр Вест

Исполнители со всей России соберутся вместе, чтобы принять участие в новом конкурсе под названием "Новая звезда". Ростов-на-Дону в данном соревновании будет представлять Ксения Чумаченко. Выступления многочисленных певцов со всей страны можно будет наблюдать на канале "Звезда" с 1 по 9 января. Программа будет выходить в эфир в течение девяти дней в 22:00, а победитель будет определён с помощью зрительского голосования.По словам Ксении, пением и хореографией она увлеклась ещё с юного возраста, осваивая азы творческих искусств с семилетнего возраста. Также Ксения закончила колледж искусств в Ростове-на-Дону, где обучалась по эстрадно-джазовому направлению. Помимо увлечения пением и танцами ещё с самого детства Чумаченко занималась также спортом, рисованием, часто появляясь на сцене в рамках различных выступлений.