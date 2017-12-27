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| | Лаврентьева не даёт покоя подписчикам своими горячими фото

Лаврентьева не даёт покоя подписчикам своими горячими фото

Сегодня, 04:30
Актриса Оксана Лаврентьева отправилась в Тайланд на новогодние каникулы со своей дочерью и бойфрендом. 39-летняя Лаврентьева поражает подписчиками горячими фото своей красивой подтянутой фигуры.

Лаврентьева не даёт покоя подписчикам своими горячими фото

 

Оксана Лаврентьева радует своих подписчиков не только пейзажами, и фотографиями голубой воды, но и более пикантными фото со своим молодым человеком – Александром Цапкиным. все фотографии влюблённой пары делает дочка актрисы. Недавно в профиле у Оксаны появилось фото, где её интимно приобнимает молодой человек. Писательница отметила, что фото случайное и дочка пыталась её шантажировать таким горячим кадром, однако Оксана «не ведёт переговоров с террористами».

Подписчики остались в восторге не только от подтянутой фигуры актрисы, но и от взаимоотношений в семье. И дочь, и молодой человек Лаврентьевой прекрасно ладят. Семья наслаждается семейным отдыхом, а подписчики желают им приятных грядущих праздников и наступающего Нового года.
Валерия Голицына
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