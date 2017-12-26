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| | Снятый в Воронеже клип Гагариной завоевал популярность на YouTube

Снятый в Воронеже клип Гагариной завоевал популярность на YouTube

Сегодня, 11:46
Клип отечественной звезды Полины Гагариной частично был снят в Воронеже. На данный момент он приближается к двум миллионам просмотров. В качестве музыкального сопровождения для ролика была выбрана песня «Обезоружена». На данный момент, как признается, сама певица композиция попала в чарты iTunes и тренды YouTube в четырех странах.
 

Снятый в Воронеже клип Гагариной завоевал популярность на YouTube

 

Стоит напомнить, что моменты клипа, где Гагарина стоит на сцене перед морем мерцающих огоньков как раз-таки были сняты в ноябре в концертном зале Event-Hall. Проходили съемки непосредственно во время выступления перед воронежской публикой, потому жители города стали очевидцами не только выступления своей любимицы, но и съемок ее нового клипа.
 
После того, как все было отснято певица пообещала, то отблагодарит своих поклонников из Воронежа после того, как клип окажется в сети. В своем Instagram она решила сдержать, данное публике обещание.
 
«Пост огромной благодарности всем моим поклонникам за просмотры, хорошие слова хотелось бы передать прямо сейчас. Также хочу поблагодарить всю мою команду, которая работала над клипом. Спасибо прекрасному городу Воронежу, где были сняты замечательные концертные кадры», - пишет в сети Гагарина.

Николай Офицеров
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